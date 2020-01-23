شؤون فلسطينية

خلال 24 ساعة.. أمريكا ستصدر بياناً حول (صفقة القرن) والاحتلال يُعلن حالة التأهب

خلال 24 ساعة.. أمريكا ستصدر بياناً حول (صفقة القرن) والاحتلال يُعلن حالة التأهب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد باراك رافيد، المراسل العسكري في القناة 13 الإسرائيلية، أن الإدارة الأمريكية، ستصدر بياناً خلال الـ 24 ساعة المقبلة، حول الإعلان عن بنود خطة السلام المعروفة إعلاميا باسم (صفقة القرن).

ونقلت القناة، عن مصادر إسرائيلية، أن نتنياهو وغانتس تلقيا دعوة لزيارة واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، بهدف الاطلاع على تفاصيل الخطة الأميركية.

وعلى أثر ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن رفع حالة التأهب في جميع أنحاء الضفة الغربية، تحسباً لإعلان (صفقة القرن)، بحسب ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.

وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، قد قالت: "توقعات بإصدار الولايات المتحدة الأمريكية، بياناً حول خطة ترامب قريباً، وفي الوقت ذاته، تلقى نتنياهو وغانتس تحديثاً حول هذه القضية، وأن إعلاناً منفصلاً سيصدر قريباً".

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس: قضايا يجب بحثها مع بوتين تتعلق بإعلان ضم الأراضي و(صفقة القرن)

الرئيس عباس: قضايا يجب بحثها مع بوتين تتعلق بإعلان ضم الأراضي و(صفقة القرن)

مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون مثمرة غرب سلفيت

مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون مثمرة غرب سلفيت

مالية غزة: إدخال 23 شاحنة غاز مصري ووعودات بمضاعفة الكمية

مالية غزة: إدخال 23 شاحنة غاز مصري ووعودات بمضاعفة الكمية

اشتية يبحث مع وزير الخارجية الفنلندي دعم مشاريع المياه والصرف الصحي

اشتية يبحث مع وزير الخارجية الفنلندي دعم مشاريع المياه والصرف الصحي

محكمة الاحتلال ترفض الاستئناف المقدّم ضد قرار رفض الإفراج عن الأسير الشوبكي

محكمة الاحتلال ترفض الاستئناف المقدّم ضد قرار رفض الإفراج عن الأسير الشوبكي

&#34;التربية&#34; تؤكد على سيادية المناهج وتدعو لاتخاذ موقف تجاه استهداف التعليم بالقدس

"التربية" تؤكد على سيادية المناهج وتدعو لاتخاذ موقف تجاه استهداف التعليم بالقدس

كهرباء غزة: مستوى الطلب على الطاقة وصل لمستويات قياسية وسط الأجواء الباردة

كهرباء غزة: مستوى الطلب على الطاقة وصل لمستويات قياسية وسط الأجواء الباردة

كهرباء القدس: حولنا كافة المستحقات المالية لشركة الكهرباء الإسرائيلية

كهرباء القدس: حولنا كافة المستحقات المالية لشركة الكهرباء الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون مثمرة غرب سلفيت

مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون مثمرة غرب سلفيت

&#34;التربية&#34; تؤكد على سيادية المناهج وتدعو لاتخاذ موقف تجاه استهداف التعليم بالقدس

"التربية" تؤكد على سيادية المناهج وتدعو لاتخاذ موقف تجاه استهداف التعليم بالقدس

العزم: اشتية دعا الرزاز لضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين فلسطين والأردن

العزم: اشتية دعا الرزاز لضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين فلسطين والأردن

نقابة العاملين بتوزيع الغاز: وصول سيارات نقل غاز الطهي المصري لمعبر رفح

نقابة العاملين بتوزيع الغاز: وصول سيارات نقل غاز الطهي المصري لمعبر رفح

مرفق رابط الفحص.. تفاصيل صرف الـ 100 دولار

مرفق رابط الفحص.. تفاصيل صرف الـ 100 دولار

صيدم: مستمرون في متابعة قضايا غزة بغرض معالجتها

صيدم: مستمرون في متابعة قضايا غزة بغرض معالجتها

الشرطة تكشف تفاصيل وفاة مواطن سقط من علو بقلقيلية

الشرطة تكشف تفاصيل وفاة مواطن سقط من علو بقلقيلية

قيادي بـ&#34;الديمقراطية&#34;: القدس شهدت محارق للشعب الفلسطيني على يد المستوطنين ومجرميهم

قيادي بـ"الديمقراطية": القدس شهدت محارق للشعب الفلسطيني على يد المستوطنين ومجرميهم

منوعات

ظهور عادل إمام &#34;الحفيد&#34; لأول مرة

ظهور عادل إمام "الحفيد" لأول مرة

ما هي حقيقة زواج كاظم الساهر من منى ممدوح؟

ما هي حقيقة زواج كاظم الساهر من منى ممدوح؟

ديمة بياعة: أمثل مع تيم حسن.. ولم لا أمثل معه

ديمة بياعة: أمثل مع تيم حسن.. ولم لا أمثل معه

مي عز الدين تتعرض لموقف محرج بسبب قصر قامتها

مي عز الدين تتعرض لموقف محرج بسبب قصر قامتها

سخرية قاسية جداً.. فنانة تتنمر على من أسمتهن &#34;البشعات&#34;

سخرية قاسية جداً.. فنانة تتنمر على من أسمتهن "البشعات"

بعد شائعة وفاته.. طبيب خالد النبوي: احتمال تدخل جراحي قريب

بعد شائعة وفاته.. طبيب خالد النبوي: احتمال تدخل جراحي قريب

رسالة غامضة من أحمد السقا يحذفها بعد تعليقات الجمهور

رسالة غامضة من أحمد السقا يحذفها بعد تعليقات الجمهور

بسمة وهبة تهدد بفضح لاعب كرة شهير.. والجمهور يخمن من المقصود

بسمة وهبة تهدد بفضح لاعب كرة شهير.. والجمهور يخمن من المقصود

ماجد المصري يعتدي على سيدة اقتحمت غرفته

ماجد المصري يعتدي على سيدة اقتحمت غرفته

نانسي ابنة رانيا يوسف تقتحم عالم الفن بهذا العمل

نانسي ابنة رانيا يوسف تقتحم عالم الفن بهذا العمل

عربي

سانا: مقتل عدد من الجنود الأتراك بانفجار سيارة مفخخة في سوريا

سانا: مقتل عدد من الجنود الأتراك بانفجار سيارة مفخخة في سوريا

تحسباً لـ&#34;كورونا&#34;.. مصر تبدأ بفحص القادمين من الصين

تحسباً لـ"كورونا".. مصر تبدأ بفحص القادمين من الصين

لبنان يبحث عن قروض بخمسة مليارات دولار لشراء قمح ووقود وأدوية

لبنان يبحث عن قروض بخمسة مليارات دولار لشراء قمح ووقود وأدوية

القاهرة: تم استقدام &#34;مقاتلين أجانب&#34; إلى ليبيا ونرفض الحوار مع &#34;الإرهاب&#34;

القاهرة: تم استقدام "مقاتلين أجانب" إلى ليبيا ونرفض الحوار مع "الإرهاب"