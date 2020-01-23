خلال 24 ساعة.. أمريكا ستصدر بياناً حول (صفقة القرن) والاحتلال يُعلن حالة التأهب
رام الله - دنيا الوطن
أفاد باراك رافيد، المراسل العسكري في القناة 13 الإسرائيلية، أن الإدارة الأمريكية، ستصدر بياناً خلال الـ 24 ساعة المقبلة، حول الإعلان عن بنود خطة السلام المعروفة إعلاميا باسم (صفقة القرن).
أفاد باراك رافيد، المراسل العسكري في القناة 13 الإسرائيلية، أن الإدارة الأمريكية، ستصدر بياناً خلال الـ 24 ساعة المقبلة، حول الإعلان عن بنود خطة السلام المعروفة إعلاميا باسم (صفقة القرن).
ونقلت القناة، عن مصادر إسرائيلية، أن نتنياهو وغانتس تلقيا دعوة لزيارة واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، بهدف الاطلاع على تفاصيل الخطة الأميركية.
وعلى أثر ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن رفع حالة التأهب في جميع أنحاء الضفة الغربية، تحسباً لإعلان (صفقة القرن)، بحسب ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.
وعلى أثر ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن رفع حالة التأهب في جميع أنحاء الضفة الغربية، تحسباً لإعلان (صفقة القرن)، بحسب ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.
وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، قد قالت: "توقعات بإصدار الولايات المتحدة الأمريكية، بياناً حول خطة ترامب قريباً، وفي الوقت ذاته، تلقى نتنياهو وغانتس تحديثاً حول هذه القضية، وأن إعلاناً منفصلاً سيصدر قريباً".
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