خلال 24 ساعة.. أمريكا ستصدر بياناً حول (صفقة القرن) والاحتلال يُعلن حالة التأهب

ونقلت القناة، عن مصادر إسرائيلية، أن نتنياهو وغانتس تلقيا دعوة لزيارة واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، بهدف الاطلاع على تفاصيل الخطة الأميركية.





وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، قد قالت: "توقعات بإصدار الولايات المتحدة الأمريكية، بياناً حول خطة ترامب قريباً، وفي الوقت ذاته، تلقى نتنياهو وغانتس تحديثاً حول هذه القضية، وأن إعلاناً منفصلاً سيصدر قريباً".

وعلى أثر ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن رفع حالة التأهب في جميع أنحاء الضفة الغربية، تحسباً لإعلان (صفقة القرن)، بحسب ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.