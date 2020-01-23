دولي

قناة أمريكية: البنتاغون قد ينشر منظومات "باتريوت" بالعراق لحماية العسكريين الأمريكيين

قناة أمريكية: البنتاغون قد ينشر منظومات "باتريوت" بالعراق لحماية العسكريين الأمريكيين
منظومات مضادة للصواريخ من نوع (باتريوت)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (Fox News) الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة قد تنشر منظومات مضادة للصواريخ من نوع (باتريوت) في العراق، بعد هجوم إيراني خلف إصابات بين عسكريين أمريكيين هناك.

وأشارت القناة، نقلا عن مصادر لها في البنتاغون، إلى أن الهدف من نشر منظومات (باتريوت) المحتمل في القاعدة هو حماية العسكريين الأمريكيين المتمركزين هناك.

وفي 8 كانون الثاني/يناير، أطلقت إيران حوالي 15 صاروخا على قاعدتين في العراق تستضيفان عسكريين أمريكيين، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في 3 يناير. وسقط 11 صاروخا قصير المدى على قاعدة "عين الأسد" الجوية (في محافظة الأنبار)، التي تستضيف نحو ألف جندي أمريكي.

وبحسب المعلومات الرسمية، التي استند إليها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فإن القصف لم يؤد إلى وقوع خسائر في صفوف العسكريين الأمريكيين. غير أن وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مصادر عسكرية داخل الولايات المتحدة، أن القصف الإيراني تسبب في إصابة 11 جنديا أمريكيا، وهي معلومة أكدتها لاحقا القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية.

وذكرت (Fox News) بهذا الصدد أن العسكريين الأمريكيين لم يحاولوا اعتراض الصواريخ الإيرانية بسبب عدم وجود مضادات للصواريخ لديهم.

وأوضح مسؤولون في البنتاغون للقناة، أن القصف الإيراني كان يُنظر إليه كحدث "ضعيف الاحتمال"، ولم يتم نشر منظومات (باتريوت) في القاعدتين العراقيتين المذكورتين بهذا السبب.

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