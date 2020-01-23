كهرباء غزة: مستوى الطلب على الطاقة وصل لمستويات قياسية وسط الأجواء الباردة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، بأن مستوى الطلب على الطاقة، وصل مستويات قياسية في ظل الاجواء شديدة البرودة، وخاصة في فترات الذروة المسائية.



وقالت الشركة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن الطلب سجل ليلة أمس الثلاثاء وهذه الليلة، قرابة 580 ميجاوات، لافتة إلى أن المتوفر من الكهرباء قرابة 206 ميجاوات، ومن الحطة 86 ميجاوات، ومن الجانب الاسرائيلي 120 ميجاوات، وهي كمية قليلة جدا لا يمكنها سد فجوة العجز الكبيرة الناتجة عن ازدياد الطلب في مختلف المناطق.



وأضافت الشركة في بيانها: "إن ذلك انعكس بشكل مباشر وسلبي على جدول توزيع الكهرباء، وتقلصت ساعات وصل التيار الكهربائي بشكل كبير"، داعية المواطنين لتفهم الامر وتقدير حجم العبء الملقى على عاتق الشركة، والتحديات التي تواجهها في ظل هذه الظروف المرتبطة بمحدودية كمية الكهرباء المتوفرة لها".



وفي السياق، أكدت الشركة أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة لجميع المناطق بشكل آمن ومستقر، وأن طواقمها متواجدة في الميدان في جميع الأوقات والمناطق استجابة للعديد من الاشارات والتبليغات ولمساعدة الكثيرين الذين يبلغون عن أعطال.



ودعت الشركة، المواطنين للابلاغ عن أي طارئ في موضوع الكهرباء بالاتصال على الرقم 133 الخاص بالشركة.