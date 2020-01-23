رئيس الموساد الأسبق يدعو إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

دعا الرئيس الأسبق لجهاز الموساد الإسرائيلي عضو الكنيست عن حزب العمل "داني ياتوم"، إسرائيل للعودة إلى قطاع غزة والسيطرة عليه.



وقال "ياتوم" في مقابلة مع موقع القناة السابعة الإسرائيلية: "يجب على إسرائيل السيطرة على غور الأردن، ونقل المسؤولية فيه إلى القوات الدولية إذا أرادت السلام.



واكد أنه يعارض التدابير احادية الجانب أو أي خطة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع أو ضم المنطقة c أو أي منطقة أخرى.



وأشار إلى أن كل خطوة أحادية اتخذتها إسرائيل من جانب واحد جعلت الأمور أكثر سوءا.