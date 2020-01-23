العزم: اشتية دعا الرزاز لضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين فلسطين والأردن
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس وحدة الشؤون الاستراتيجية في مجلس الوزراء أحمد العزم: إن لقاءات رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية مع قادة الدول ورجال الأعمال والشركات خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي ركز على المحورين السياسي، والتنموي للحكومة.
وأوضح العزم لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الخميس، أن المحور السياسي ركز على الموقف الفلسطيني من السياسات الأمريكية والاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ودور الحكومة التنموي سواء بتنمية العناقيد وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، ورفض الاجراءات الاسرائيلية في الجانب التجاري.
وأشار إلى ان لقاء رئيس الوزراء بنظيره الأردني عمر الرزاز أكد على ضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الوفد الحكومي الى الاردن والاتفاق على خطوات اخرى سيتم اتخاذها قريبًا.
وأشار العزم إلى أنه تم الاتفاق مع مسؤول منتدى دافوس الاقتصادي على تضمين الشباب الفلسطيني في المبادرة والخطة العالمية التي ستطلق خلال الأشهر المقبلة في الرياض لتوليد وظائف خاصة في مجال البرمجة، وخطة عالمية أخرى للزراعة بحيث يكون لدينا مالا يقل عن مليونين شجرة في السنوات القليلة
المقبلة.
وبين العزم أن لقاء الدكتور اشتية مع وزير خارجية سويسرا تركز حول أهمية تعزيز الدور السويسري في تنمية الخطة الحكومية الفلسطينية من أجل التوسع في التعليم المهني والتحول في نظام التعليم الجامعي، وضرورة الاستمرار في دعم
وكالة (أونروا).
وأضاف العزم، أن رئيس الوزراء ركز خلال لقائه عدد من شركات الأدوية العالمية الكبرى على ضرورة التعامل مع فلسطين بشكل مستقل عن المورد الاسرائيلي، اضافة الى التواصل مع شركات هندية متخصصة في مجال الزراعة ومجالات أخرى.
قال رئيس وحدة الشؤون الاستراتيجية في مجلس الوزراء أحمد العزم: إن لقاءات رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية مع قادة الدول ورجال الأعمال والشركات خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي ركز على المحورين السياسي، والتنموي للحكومة.
وأوضح العزم لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الخميس، أن المحور السياسي ركز على الموقف الفلسطيني من السياسات الأمريكية والاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ودور الحكومة التنموي سواء بتنمية العناقيد وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، ورفض الاجراءات الاسرائيلية في الجانب التجاري.
وأشار إلى ان لقاء رئيس الوزراء بنظيره الأردني عمر الرزاز أكد على ضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الوفد الحكومي الى الاردن والاتفاق على خطوات اخرى سيتم اتخاذها قريبًا.
وأشار العزم إلى أنه تم الاتفاق مع مسؤول منتدى دافوس الاقتصادي على تضمين الشباب الفلسطيني في المبادرة والخطة العالمية التي ستطلق خلال الأشهر المقبلة في الرياض لتوليد وظائف خاصة في مجال البرمجة، وخطة عالمية أخرى للزراعة بحيث يكون لدينا مالا يقل عن مليونين شجرة في السنوات القليلة
المقبلة.
وبين العزم أن لقاء الدكتور اشتية مع وزير خارجية سويسرا تركز حول أهمية تعزيز الدور السويسري في تنمية الخطة الحكومية الفلسطينية من أجل التوسع في التعليم المهني والتحول في نظام التعليم الجامعي، وضرورة الاستمرار في دعم
وكالة (أونروا).
وأضاف العزم، أن رئيس الوزراء ركز خلال لقائه عدد من شركات الأدوية العالمية الكبرى على ضرورة التعامل مع فلسطين بشكل مستقل عن المورد الاسرائيلي، اضافة الى التواصل مع شركات هندية متخصصة في مجال الزراعة ومجالات أخرى.
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