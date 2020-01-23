شؤون فلسطينية

نقابة العاملين بتوزيع الغاز: وصول سيارات نقل غاز الطهي المصري لمعبر رفح

نقابة العاملين بتوزيع الغاز: وصول سيارات نقل غاز الطهي المصري لمعبر رفح
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نقابة العاملين في توزيع الغاز والبترول، وصول سيارات نقل غاز الطهي المصري لمعبر رفح الآن.

ووفق ما نقلت وكالة (الرأي) فقد قالت النقابة في تصريح مقتضب: إنه تم وصول سيارات نقل غاز الطهي المصري لمعبر رفح الآن تمهيداً لدخولها قطاع غزة.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، أرجعت أسباب أزمة الغاز في القطاع لظروف فنية، والمنخفضات الجوية التي تؤدي لزيادة استهلاك المواطنين للسلعة، لافتة إلى أن قطاع غزة يستهلك 350 طناً شهريًا.

وقال الناطق باسم وزارة الاقتصاد، بغزة، عبد الفتاح موسى، لـ"دنيا الوطن": إن الأزمة بدأت منذ عدة أيام، حيث كان بغزة فائض من الغاز، ولكنه استهلك، موضحًا أن الأولوية في التوزيع كانت للمستشفيات، والمخابز، ومزارع الدواجن، وتم تخصيص حصة خاصة بالمواطنين والاستهلاك المنزلي.

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