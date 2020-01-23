شؤون فلسطينية

الأوقاف: تم انهاء التجهيزات اللازمة لاستئناف رحلات العمرة

الأوقاف: تم انهاء التجهيزات اللازمة لاستئناف رحلات العمرة
خاص دنيا الوطن
أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، أنه تم عمل ترتيبات متفق عليها لرحلات العمرة مع بداية الموسم، مع نقابة أصحاب شركات الحج والعمرة، ووزارة الأوقاف، برعاية سفارة دولة فلسطين في القاهرة، مضيفاً، أن التنفيذ كان من الخطوط الجوية الفلسطينية، ويجري العمل بها حاليا.

أوضح أبو الرب لـ"دنيا الوطن" أن هناك بعض التغييرات التي قد تحصل أحياناً، لها علاقة بمواعيد الطيران، يتم الترتيب لها مسبقاً، بين النقابة وشركة الطيران والخطوط الفلسطينية والمصرية، مضيفًا: "نحن كوزارة أوقاف، نعمل على رعاية الرحلات، وترتيب أمورها وتقديم كل التسهيلات التي من شأنها استمرارية الموسم، وتمكين أبناء شعبنا بالمحافظات الجنوبية، من أداء مناسك العمرة بسهولة، ودون أي عقبات".

وأشار، إلى أنه في حال حدوث أي عقبات، يتم التنسيق مع سفارة دولة فلسطين في القاهرة، والجانب المصري، لانهاء تلك العقبات مشيرا إلى أنه ما حصل من تأخير بالفترة الماضية بالرحلات تم التغلب عليه ونأمل ألا يتكرر في الرحلات المقبلة.

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