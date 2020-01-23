الاحتلال يُحاكم أسيرًا أردنيًا

ارشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في حيفا، اليوم الخميس، حكماً بحقّ الأسير الأردني محمد عبد الفتاح مصلح؛ بالسّجن الفعلي لخمس سنوات.



وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن قوّات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسير مصلح بتاريخ 23 حزيران/ يونيو 2019، من بلدة الخضيرة، بعد إصابته بالرّصاص في ساقيه، بزعم قيامه بمحاولة الطّعن.