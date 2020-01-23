سلطة المياه تُصدر بياناً بشأن "النهر السري" في البحر الميت

البحر الميت

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت سلطة المياه الفلسطينية، اليوم الخميس، بياناً على ضوء ما تم نشره حديثاً في وسائل الإعلام المحلية والعربية، نقلاً عن تقرير بثه التلفزيون الإسرائيلي، تحت عنوان "نهر جديد -سري- في البحر الميت"، والذي لم يحدد فيه موقع النهر ولا أية معلومات دقيقية، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أن الجهات الرسمية والمختصة ليس لديها علم بذلك.



وبهذا الصدد، ولأهمية تناول أخبار موثوقة مبنية على حقائق ومعلومات، أصدر رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم، وفق البيان، تعلمياته للطواقم المختصة بالبحث والتحري؛ للتأكد من صحة ما ورد من خلال بيانات واضحة، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي حال توفرها.



وطالب غنيم كافة وسائل الإعلام، بتحري الدقة وعدم الإنجرار وراء أية أخبار لحين الإعلان عنها أو تأكيدها بشكل رسمي من جهات الاختصاص.