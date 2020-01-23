الشرطة تكشف تفاصيل وفاة مواطن سقط من علو بقلقيلية

وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأنه ويوم أمس، وبعد ورود إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة، حول وصول مواطن مصاب بجروح خطيرة إلى مستشفى درويش نزال الحكومي، تحركت قوة من شرطة المباحث العامة، والتحقيقات، إلى المستشفى.





وأضاف ارزيقات، تبيّن أن المواطن أبو نعمة من سكان نابلس، سقط عن الطابق الحادي عشر، أثناء عمله بشركة لتركيب المصاعد بقلقيلية، حيث أصيب بجروح بالغة الخطورة، دخل على إثرها في حالة موت سريري، وأعلن الأطباء صباح اليوم، عن وفاته.



وأكد: أنه وبعد الكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي والنيابة العامة، تقرر تسليم جثة المواطن لذويه؛ لدفنها أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنلقي المواطن براء حسام أبو نعمة (31 عاماً) من سكان نابلس، مصرعه اليوم، إثر سقوطه عن الطابق 11 خلال عمله في مدينة قلقيلية.