قيادي بـ"الديمقراطية": القدس شهدت محارق للشعب الفلسطيني على يد المستوطنين ومجرميهم

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

دعا محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، زعماء العالم، وهم يزورون القدس، في إحياء "ذكرى المحرقة"، إلى أن يتذكروا سلسلة القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة، وصوت عليها مندوبهم، بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، والعودة، وقيام دولته المستقلة وإدانة الاحتلال والاستيطان.



وقال خلف وهو يتلو مذكرة من المعتصمين في مدينة غزة، وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة؛ احتجاجاً على إقامة ذكرى (أوشفتيس) في القدس: إن الاحتفال يقام في المكان الخطأ، فالقدس لم تشهد محارق ومجازر ضد اليهود، بل شهدت مجازر ومحارق ضد شعبنا الفلسطيني، منها الطفل محمد دوابشة، الذي أحرقه المستوطنون حياً دون رحمة، في خطوة استعادت تقاليد الفاشية والنازية.



وطالب خلف دول العالم بموقف عادل من القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، عملاً بقرارات الشرعية الدولية، وضرورة التحرك الجاد، لوضع هذه القرارات موضع التطبيق، وإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني.