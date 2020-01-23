المنخفضات لا تتوقف.. تعرف على موعد المنخفض الجديد الذي يضرب فلسطين

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خاص دنيا الوطن- ولاء البرعي

أكد يوسف أبو أسعد، مدير عام دائرة الأرصاد الجويّة، أن الأراضي الفلسطينية، ستشهد الليلة، منخفضاً جوياً جديداً حتى مساء غد الجمعة، وستنخفض درجات الحرارة، وتكون أعلى درجة في القدس (7)، وأقل درجة (3)، ودرجات الحرارة في قطاع غزة، ستصل نهاراً إلى 15، وليلاً إلى (10) درجات مئوية.



وقال أبو أسعد لـ"دنيا الوطن": إن "سرعة الرياح، ستكون متوسطة، من (25 إلى 40) كم/ الساعة، وهذا المنخفض سيشمل كافة المناطق الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية، وأن متوسط الأمطار، يصل تقريباً إلى (30) ملم، ويكون المنخفض متوسطاً، ويستمر 24 ساعة.



وأشار إلى أن الأسبوع المقبل، سيشهد حالة من الاستقرار، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، التي ستصل إلى 12 درجة مئوية، وبدون أمطار.