الاحتلال يخطر بوقف البناء في سبعة منازل ومجلس قروي جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوقف البناء في سبعة منازل، ومجلس قروي في قرية بيرين جنوب الخليل بالضفة الغربية.



وقالت (الوكالة الفلسطينية الرسمية): إن قوات الاحتلال، داهمت قرية بيرين جنوب الخليل، وأخطرت بوقف العمل والبناء في مجلس قروي القرية، وبسبعة منازل آخرى، تعود ملكيتها لكل من: عطا برقان، ومحمود برقان، وبشير برقان، ومحمود برقان، واسعد برقان، ونور عبد الرحمن برقان، ويعقوب برقان، بحجة البناء في منطقة (ج).



يذكر، أن قوات الاحتلال، هدمت الأسبوع المنصرم أساسات مدرسة بيرين، في إطار سياسة التضييق على المواطنين، وحملهم على الرحيل من المسافر الشرقية لمحافظة الخليل.