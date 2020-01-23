تحسباً لـ"كورونا".. مصر تبدأ بفحص القادمين من الصين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، إن المطار بدأ في فحص الركاب القادمين من الصين، بحثاً عن أعراض لفيروس (كورونا) الجديد الذي انتشر هناك.



وقالت المصادر وفق (سكاي نيوز) عربية "بدأت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة، في اتخاذ إجراءات احترازية لفحص الركاب القادمين من الصين، تنفيذاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد وسط الركاب".



وأضافت المصادر، أن هناك أطباء ومراقبين طبيين في صالات الوصول مزودين بالمعدات الطبية المطلوبة، لفحص الركاب القادمين من الصين.



وتابعوا أن المضيفين على الطائرات، تلقوا توجيهات كذلك بالإبلاغ عن أي حالة بين المسافرين، وسيجري عزل أي حالة اشتباه، ونقلها إلى مستشفى.



وقالت المصادر: "تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمطار القاهرة، ضمن خطة لوزارة الصحة المصرية، بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، وذلك على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية".



وذكرت المصادر أن كل المطارات المصرية في حالة تأهب قصوى، وتلقت نفس التعليمات لكن معظم الرحلات القادمة من الصين، يستقبلها مطار القاهرة.



وعززت المطارات على مستوى العالم فحص الركاب القادمين من الصين، ورجح المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تقييم للمخاطر انتشار الفيروس بدرجة أكبر على مستوى العالم، وكانت أستراليا وبريطانيا ضمن الدول التي نصحت مواطنيها بعدما لسفر إلى ووهان، إلا للضرورة القصوى.



وقررت الصين فرض الحجر الصحي بحكم الأمر الواقع على مدينة ثانية بهدف منع انتشار وباء كورونا المستجدّ الذي تسبب باتخاذ تدبير مماثل في مدينة ووهان (وسط).



وأعلنت بلدية المدينة، أن حركة القطارات ستتوقف في هوانغانغ التي تعدّ 7,5 مليون نسمة، والواقعة على بعد سبعين كيلومتراً نحو شرق ووهان، حتى إشعار آخر في نهاية النهار.



وكانت السلطات، قد عزلت أكثر من 11 مليون مواطن في مدينة ووهان، الخميس، في خطوة غير مسبوقة لمحاولة وقف تفشي الفيروس الجديد.