حماس: على قيادة السلطة مغادرة مربع المراوغة في موضوع الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم حركة (حماس) حازم قاسم: حديث رئيس السلطة محمود عباس عن الانتخابات العامة، دون أن يتخذ أي خطوة عملية؛ يؤكد أن قيادة السلطة، ما زالت تتلاعب بموضوع الانتخابات، وافتقادها للجدية في التعامل مع هذا المسار الوطني.



وأضاف قاسم في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": "على قيادة السلطة مغادرة مربع المراوغة في موضوع الانتخابات، واتخاذ الخطوة المطلوبة منه بإصدار المرسوم للانتخابات العامة، والبدء بتحرك وطني جماعي؛ لانتزاع حق أهلنا في القدس في العملية الانتخابية في كل مراحلها".



يذكر، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس استقبل مساء أمس الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر.



وجرى خلال اللقاء، الحديث حول الإعداد للانتخابات المقبلة، وضرورة استمرار الجهود لإتمام الترتيبات اللازمة لإجرائها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وداخل مدينة القدس المحتلة.



وجدد الرئيس عباس، التأكيد على التزامه بالعمل على إجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة.