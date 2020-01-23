52 مستوطناً يقتحمون باحات الأقصى المُبارك

صورة ارشيفيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم (52) مستوطناً، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفاد شهود عيان، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية) بأن المستوطنين، اقتحموا باحات الأقصى، من باب المغاربة، أحد أبواب المسجد المغلقة، والتي يتم فتحها من قبل شرطة الاحتلال؛ لتسهيل عملية اقتحام المستوطنين للأقصى، حيث تجولوا في باحات المسجد، وتجمعوا بعدها في باحات مصلى الرحمة.