لبنان يبحث عن قروض بخمسة مليارات دولار لشراء قمح ووقود وأدوية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (ذا ديلي ستار) أن وزير المال اللبناني، غازي وزني، قال اليوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير 2020: إن بلاده تتطلع لتدبير قروض ميسرة من المانحين الدوليين، تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار؛ لتمويل مشتريات القمح والوقود والأدوية.
وأضاف وزني، الذي تولى منصبه في حكومة جديدة، تم تشكيها يوم الثلاثاء، أن التمويل يهدف لتغطية احتياجات البلاد لمدة عام واحد، وذلك وفق ما نقلته (مونتي كارلو) الدولية.
ذكرت صحيفة (ذا ديلي ستار) أن وزير المال اللبناني، غازي وزني، قال اليوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير 2020: إن بلاده تتطلع لتدبير قروض ميسرة من المانحين الدوليين، تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار؛ لتمويل مشتريات القمح والوقود والأدوية.
وأضاف وزني، الذي تولى منصبه في حكومة جديدة، تم تشكيها يوم الثلاثاء، أن التمويل يهدف لتغطية احتياجات البلاد لمدة عام واحد، وذلك وفق ما نقلته (مونتي كارلو) الدولية.
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