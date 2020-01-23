عاجل

  • الاحتلال يخطر بوقف البناء في سبعة منازل ومجلس قروي جنوب الخليل

عربي

القاهرة: تم استقدام "مقاتلين أجانب" إلى ليبيا ونرفض الحوار مع "الإرهاب"

القاهرة: تم استقدام "مقاتلين أجانب" إلى ليبيا ونرفض الحوار مع "الإرهاب"
وزير الخارجية المصري سامح شكري
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري: إنه تم استقدام "مقاتلين أجانب" إلى ليبيا، مضيفاً أن بلاده والدول المجاورة لها، ترفض إجراء أي حوار مع "الإرهاب".

وأضاف شكري، وفق ما نقلته (روسيا اليوم) أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، "خالف بنود اتفاق الصخيرات بإبرام اتفاقيات مع الجانب التركي"، لافتاً إلى أن "المشهد الليبي شهد إرباكاً بتدخل تركي في شؤون بلد عربي".

وجاءت تصريحات الوزير المصري، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا المنعقد في الجزائر، اليوم الخميس.

ويهدف هذا الاجتماع الموسع الذي سيعرف مشاركة وزراء خارجية كل من الجزائر وتونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر بالإضافة إلى وزير خارجية مالي، إلى تدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين، من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة.

أخبار ذات صلة

تحسباً لـ&#34;كورونا&#34;.. مصر تبدأ بفحص القادمين من الصين

تحسباً لـ"كورونا".. مصر تبدأ بفحص القادمين من الصين

لبنان يبحث عن قروض بخمسة مليارات دولار لشراء قمح ووقود وأدوية

لبنان يبحث عن قروض بخمسة مليارات دولار لشراء قمح ووقود وأدوية

اليوم.. اجتماع دول الجوار الليبي بالجزائر لدفع مسار التسوية السياسية

اليوم.. اجتماع دول الجوار الليبي بالجزائر لدفع مسار التسوية السياسية

شاهد: لبنان كما لم تشاهدها من قبل.. فوضى وخراب يَعُمّ بيروت

شاهد: لبنان كما لم تشاهدها من قبل.. فوضى وخراب يَعُمّ بيروت

هل تمتلك وزيرة الدفاع اللبنانية &#34;زينة عكر&#34; قرار الحرب؟

هل تمتلك وزيرة الدفاع اللبنانية "زينة عكر" قرار الحرب؟

&#34;الدفاع&#34; الروسية: مقتل نحو 40 جندياً سورياً في هجوم بإدلب

"الدفاع" الروسية: مقتل نحو 40 جندياً سورياً في هجوم بإدلب

وزير خارجية السعودية: منفتحون على المحادثات مع إيران بشرط

وزير خارجية السعودية: منفتحون على المحادثات مع إيران بشرط

رئيس العراق: 600 متظاهر قتلوا بسبب &#34;خارجين عن القانون&#34;

رئيس العراق: 600 متظاهر قتلوا بسبب "خارجين عن القانون"

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

52 مستوطناً يقتحمون باحات الأقصى المُبارك

52 مستوطناً يقتحمون باحات الأقصى المُبارك

جادو: اجتماعات بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

جادو: اجتماعات بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

بثلاثة ملايين دولار.. الصالح يُوقع خمسة عقود لتنفيذ مشاريع بنية تحتية

بثلاثة ملايين دولار.. الصالح يُوقع خمسة عقود لتنفيذ مشاريع بنية تحتية

أبو جيش: نسعى خلال عام 2020 لاستراتيجية قطاع عمل تخدم شعبنا ووطننا

أبو جيش: نسعى خلال عام 2020 لاستراتيجية قطاع عمل تخدم شعبنا ووطننا

اللجنة الوطنية لتعليم الكبار تناقش تحديثات الخطة القطاعية

اللجنة الوطنية لتعليم الكبار تناقش تحديثات الخطة القطاعية

قوات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على أراضٍ جنوب نابلس

قوات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على أراضٍ جنوب نابلس

قوى الائتلاف الوطني الديمقراطي الفلسطيني تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية

قوى الائتلاف الوطني الديمقراطي الفلسطيني تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية

منوعات

ما هي حقيقة زواج كاظم الساهر من منى ممدوح؟

ما هي حقيقة زواج كاظم الساهر من منى ممدوح؟

ديمة بياعة: أمثل مع تيم حسن.. ولم لا أمثل معه

ديمة بياعة: أمثل مع تيم حسن.. ولم لا أمثل معه

سخرية قاسية جداً.. فنانة تتنمر على من أسمتهن &#34;البشعات&#34;

سخرية قاسية جداً.. فنانة تتنمر على من أسمتهن "البشعات"

بعد شائعة وفاته.. طبيب خالد النبوي: احتمال تدخل جراحي قريب

بعد شائعة وفاته.. طبيب خالد النبوي: احتمال تدخل جراحي قريب

رسالة غامضة من أحمد السقا يحذفها بعد تعليقات الجمهور

رسالة غامضة من أحمد السقا يحذفها بعد تعليقات الجمهور

بسمة وهبة تهدد بفضح لاعب كرة شهير.. والجمهور يخمن من المقصود

بسمة وهبة تهدد بفضح لاعب كرة شهير.. والجمهور يخمن من المقصود

ماجد المصري يعتدي على سيدة اقتحمت غرفته

ماجد المصري يعتدي على سيدة اقتحمت غرفته

نانسي ابنة رانيا يوسف تقتحم عالم الفن بهذا العمل

نانسي ابنة رانيا يوسف تقتحم عالم الفن بهذا العمل

وفاة الكوميدي البريطاني تيري جونز نجم ماونتي بايتون عن 77 عاما

وفاة الكوميدي البريطاني تيري جونز نجم ماونتي بايتون عن 77 عاما

حلا الترك بفستان جريء يٌثير الجدل

حلا الترك بفستان جريء يٌثير الجدل

عربي

تحسباً لـ&#34;كورونا&#34;.. مصر تبدأ بفحص القادمين من الصين

تحسباً لـ"كورونا".. مصر تبدأ بفحص القادمين من الصين

لبنان يبحث عن قروض بخمسة مليارات دولار لشراء قمح ووقود وأدوية

لبنان يبحث عن قروض بخمسة مليارات دولار لشراء قمح ووقود وأدوية

القاهرة: تم استقدام &#34;مقاتلين أجانب&#34; إلى ليبيا ونرفض الحوار مع &#34;الإرهاب&#34;

القاهرة: تم استقدام "مقاتلين أجانب" إلى ليبيا ونرفض الحوار مع "الإرهاب"

اليوم.. اجتماع دول الجوار الليبي بالجزائر لدفع مسار التسوية السياسية

اليوم.. اجتماع دول الجوار الليبي بالجزائر لدفع مسار التسوية السياسية