شاهد: لبنان كما لم تشاهدها من قبل.. فوضى وخراب يَعُمّ بيروت

رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقاطع فيديو، تظهر العاصمة اللبنانية بيروت، بعد ليلة من الاحتجاجات الشعبية، التي تخللتها أعمال عنف وشغب.وبدت أسواق بيروت، في حالة من الفوضى والخراب، حيث تم تحطيم الواجهات الزجاجية للمحال التجارية، في الوسط التجاري، وتخريب الجدران الإسمنتية.من جهة أخرى، ذكر موقع (ليبانون فايلز) اللبناني، نقلاً عن مصادر أمنية، أن "أعمال الشغب التي اندلعت مساء أمس في وسط بيروت، أدت إلى إصابة أكثر من 15 عنصراً من قوى الأمن بجروح ورضوض، نتيجة رشق المشاغبين لهم بالحجارة وقنابل المولوتوف والمفرقعات النارية الكبيرة، فيما تمكنت القوى الأمنية من توقيف بين 10 و13 شخصاً، جرى اقتيادهم إلى التحقيق".وشهد لبنان موجة جديدة من الاحتجاجات التي انطلقت منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعقبت تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.