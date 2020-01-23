شؤون فلسطينية

جادو: اجتماعات بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

جادو: اجتماعات بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لبحث مستجدات القضية الفلسطينية
وكيل وزارة الخارجية أمل جادو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكيل وزارة الخارجية، أمل جادو، عن اجتماع، اليوم، 
في الاتحاد الأوروبي، بين وزراء الخارجية والأمن في الاتحاد، والممثلين في الجامعة العربية، للبحث في آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، وعلى راسها القضية الفلسطينية.

وأكدت جادو في تصريحات إذاعية، أنه تمت العديد من الزيارات لكافة العواصم الأوروبية؛ لتهيئة المناخ لإطلاق مبادرة سياسية دولية لإحياء العملية السلمية.

وأشارت جادو إلى أن هناك تحركات في العواصم الأوروبية؛ للحديث حول الخطوة الإسرائيلية بشأن ضم الأغوار، مؤكدة أن مواقف الدول ملتزمة بالقانون الدولي، وعدم شرعية ضم الأغوار.

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