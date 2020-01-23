أبو بكر: الأسرى أرجعوا وجبات الطعام رفضًا لقرار إبعاد ممثلي الأسرى الأطفال

جنود الاحتلال الاسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر: إن الأسرى في سجن (ريمون) وفي السجون الأخرى، يواصلون خطواتهم الاحتجاجية؛ بإرجاع وجبات الطعام، وذلك رفضاً لقرار إدارة المعتقلات بابعاد ممثلي الأسرى الأطفال.



وأضاف أبو بكر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): إن

إدارة سجن (عوفر) نقلت 34 أسيراً قاصراً من أصل 62 أسيراً إلى سجن الدامون دون اصطحاب ممثليهم، مشيراً إلى أنها ستقوم بنقل عدد آخر من الأسرى القاصرين في (عوفر).



ونوه أبو بكر إلى أن الهيئة تعمل على جمع كافة الانتهاكات بحق الأسرى؛ لرفع شكاوى بشكل فردي إلى المحكمة الجنائية، بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس.