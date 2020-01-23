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أستراليا.. تعليق الرحلات الجوية في مطار كانبرا بسبب الحرائق

أستراليا.. تعليق الرحلات الجوية في مطار كانبرا بسبب الحرائق
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت السلطات الأسترالية، مطار كانبرا الدولي، أمام كافة الرحلات الجوية، بسبب تأثره بالحرائق المستمرة في البلاد منذ عدة شهور.

وأعلن الموقع الإلكتروني الخاص بالمطار، الخميس، "تعليق كافة الرحلات الجوية في المطار، بسبب الأوضاع الأخيرة"، وقالت شرطة مرور كانبرا عبر صفحتها على (تويتر)، "إن الحرائق تتقدم بسرعة، وتم إغلاق الكثير من الطرقات بسبب ذلك، ولهذا نرجو الابتعاد عن المنطقة"، وفق (يني شفق).

وفي الوقت، الذي فر فيه الكثير من أهالي بعض المناطق الريفية من كانبرا، للبحث عن أماكن آمنة من الحرائق، أُطلقت دعوات لإخلاء فوري لعدد آخر من المناطق هناك.

واندلعت الحرائق في كانبرا، أمس الأربعاء، وانتشرت بسرعة هائلة بفعل الرياح الشديدة، ودرجات الحرارة المرتفعة، بينما نشب حريق ثانٍ اليوم الخميس في منطقة المطار.

من جانب آخر، أعلن مسؤولون أستراليون سقوط طائرة إطفاء في منطقة كارلي مونارو بولاية نيو ساوث ويلز (شرقي البلاد)، ما أسفر عن مقتل 3 أمريكان، كانوا على متنها.

وأعربت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، غلاديس بيريجكليان، خلال مؤتمر صحفي، عن تعازيها لذوي ضحايا سقوط الطائرة، مضيفاً بأن أكثر من ألف و(700) متطوع ورجل إطفاء يعملون على إخماد الحرائق بالمنطقة.

وتشهد أستراليا منذ أيلول/ سبتمبر 2019، حرائق خرجت عن السيطرة في مناطق عديدة، قبل أن تتعرض، لعاصفة رملية، وتساقط حبات البَرَد، والسيول، الأسبوع الماضي.

وفي هذا الإطار، ضربت العاصفة الرملية (دوبو) كلاً من بلدات بروكين هيل، ونينغان، وباركس، بينما تعرضت كانبرا، ومالبورن لتساقط حبات البَرَد.

تجدر الإشارة إلى أن استراليا، تشهد حرائق خرجت عن السيطرة معظمها في ولاية نيو ساوث ويلز، أسفرت عن مقتل 28 شخصاً، وتسببت بتضرر ما يقرب من (10.3) ملايين هكتار، فضلًا عن تدمير نحو ألفين و(600) منزل.

وحسب وقف حماية الحياة الطبيعية، فإن الحرائق أدت لنفوق حوالي (1.25) مليار حيوان، معظمها من الزواحف، والطيور، وحيوانات الكوالا، والكنغر.

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