بثلاثة ملايين دولار.. الصالح يُوقع خمسة عقود لتنفيذ مشاريع بنية تحتية

مشاريع بناء - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

وقع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، خمسة عقود إضافية مع مقاولين من قطاع غزة بقيمة ثلاثة ملايين دولار؛ لتنفيذ سلسلة من مشاريع البنية التحتية في قطاع غزة، ضمن المنحة الكويتية لإعادة إعمار البنية التحتية في القطاع من خلال الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية.



وقال مدير دائرة المشاريع في وزارة الحكم المحلي في القطاع نضال مسلمي: ان المنحة الإضافية، سترفع قيمة المنحة الكويتية التي تم تخصيصها عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع لمشاريع البنية التحتية في القطاع من 35 مليون دولار الى 38 مليون، مضيفاً أن المشاريع الإضافية ستستفيد منها كل محافظات القطاع، بواقع مليون ومائتي الف دولار لمحافظة غزة و613 الف دولار لمحافظة رفح و563 ألف دولار لمحافظة خانيونس و316 ألف دولار للمحافظة الوسطى و368 ألف دولار لمحافظة شمال غزة.



وأوضح مسلمي، أن المشاريع الجديدة ستشمل تطوير شوارع وطرق في المدن والأحياء وتطوير مناطق صناعية وغيرها، متوقعاً أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع خلال العام الجاري.



وأكد مسلمي أن المنحة الكويتية للبنية التحتية، ساهمت بشكل كبير في تحسين شبكة الطرق والبنية التحتية في مدن القطاع، وخصوصاً التي تعرضت لأضرار خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.



يذكر، أن دولة الكويت، خصصت 200 مليون دولار، كمنحة لإعادة إعمار عدة قطاعات رئيسية في غزة، عقب عدوان 2014.