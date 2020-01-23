شؤون فلسطينية

مجدلاني: القيادة الفلسطينية ستبذل كل الجهود لإسقاط (صفقة القرن)

مجدلاني: القيادة الفلسطينية ستبذل كل الجهود لإسقاط (صفقة القرن)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، على أهمية زيارة عدد من قادة دول العالم لفلسطين؛ نظرا لدورها
 المحوري في الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى التشاور مع الزعماء حول آخر المستجدات.

وقال مجدلاني في حديث إذاعي: ان القيادة الفلسطيني، تطالب بإنقاذ عملية السلام من خلال حماية حل الدولتين، إضافة إلى 
ضروة إيجاد آلية متعددة الأطراف لرعاية العملية السلمية، مشيراً إلى أن هذه المطالبة لاقت استجابة كبيرة من قبل المجتمع الدولي.

وفيما يتعلق بالتصريحات الإسرائيلية، بخصوص ضم الأغوار وشمال البحر الميت، وأيضاً إعلان بنود (صفقة القرن) قبل الانتخابات الإسرائيلية، أوضح مجدلاني، أن ذلك يأتي في إطار التسابق الانتخابي، واستخدام الصفقة كورقة للخروج من 
الأزمة الأميركية المتعلقة، بمحاكمة الرئيس الأمريكي.

وشدد عضو تنفيذية منظمة التحرير، على أن القيادة ستبذل كل الجهود، لتهيئة المناخ لإفشال وإسقاط (صفقة القرن) وأن الأدارة الأمريكية، لن تستطيع تمريرها.

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