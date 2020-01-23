نقابة مربي الدواجن بغزة تحتج بسبب أزمة الغاز

دواجن - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مجلس إدارة نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، بغزة، التجمع وبأعداد كبيرة من مربي الدواجن من كل محافظات قطاع غزة، للاحتجاج أمام هيئة البترول بغزة، خلال الساعات القليلة المقبلة.



وحذرت النقابة في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، من أنه إن لم يتم تزويد مزارعي الدواجن، بكمية كافية، ستكون الخسائر كبيرة جدأ.



وكانت نقابة مربي الدواجن، حذرت يوم الثلاثاء الماضي، من انهيار وشيك في قطاع الدواجن، خلال 72 ساعة، في حال استمرار أزمة الغاز المستفحلة في القطاع.



وقال رئيس النقابة، مروان الحلو في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن قطاع الدواجن، يحتاج إلى 50 طناً من الغاز في فصل الشتاء، و30 طناً في فصل الصيف.



وأضاف: هناك ثلاثة ملايين صوص موجودة في المزارع، ولا يوجد أي مخزون على الإطلاق، والمزارعون على حافة الانهيار، وقطاع الدواجن في مهب الريح.



وتابع الحلو: منذ بداية الأزمة، بدأنا نأخذ كمية 30 طناً توزعهم وزارة الزراعة بالتواصل مع النقابة، على كل المزارعين في القطاع، وبدأت الكمية تنقص حتى وصلت أمس إلى سبعة أطنان، وهذا لا يسد 10% من العجز الكلي.