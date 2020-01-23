شؤون فلسطينية

مساء اليوم.. الرئيس عباس يلتقي الرئيس بوتين في بيت لحم

مساء اليوم.. الرئيس عباس يلتقي الرئيس بوتين في بيت لحم
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
يجتمع مساء اليوم الخميس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بمدينة بيت لحم.

وقال سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل لاذاعة (صوت فلسطين): إن الرئيس عباس سيستقبل الرئيس الروسي عند الخامسة والنصف مساء في قصر الرئاسة في بيت لحم على ان يكون بعد ذلك لقاء موسع يجمع كبار المسؤولين الفلسطينين والروس يليه مأدبة عشاء يقيمها الرئيس للضيف والوفد المرافق له.

ومن المقرر، أن يلتقي الرئيس عباس في مدينة بيت لحم يوم غد 
الجمعة، مع الرئيس الارميني وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.

وكان الرئيس قد التقى امس الاربعاء كل من الحاكم الاسترالي الجنرال ديفيد هيرلي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وشدد مجدي الخالدي، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني، على أهمية الزيارات التي يقوم بها عدد من قادة دول 
العالم الى فلسطين خاصة في ظل التحديات الكبيرة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية من تهديدات بالضم ومخاطر صفقة القرن.

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