يلتقي الرئيس عباس مساء اليوم.. بوتين يصل إلى القدس للمشاركة بذكرى المحرقة





كما ذكر ان بوتين سيطالب خلال المحادثات بإعادة العقارات التابعة للكنيسة الروسية في القدس الى الجمهورية الروسية.





في السياق، من المقرر أن يصل مساء اليوم الرئيس الروسي إلى مدينة بيت لحم، حيث سيلتقي الرئيس الفلسطيني، محمودة عباس.



ووفق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، فإن الرئيس عباس سيستقبل بوتين في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم في بيت لحم.







رام الله - دنيا الوطنوصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مدينة القدس، لحضور ذكرى محرقة اليهود، "الهولوكوست".واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بوتين، وبحث معه مواضيع عدة منها إقليمية ومنها ذات صلة بالعلاقات الثنائية.وتشارك في جانب من الاجتماع، يافا يسساخر، والدة الشابة نعاماه التي تقضي السجن الفعلي في روسيا بعد إدانتها بتهريب كمية صغيرة من المخدرات، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وقال مصدر في الكرملين ان بوتين سيجتمع مع والدة نعاما يسساخر تمهيدا للنظر في طلب العفو الذي سيقدم اليه بشأن الشابة.