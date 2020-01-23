عربي

"الدفاع" الروسية: مقتل نحو 40 جندياً سورياً في هجوم بإدلب

"الدفاع" الروسية: مقتل نحو 40 جندياً سورياً في هجوم بإدلب
انفجار في ادلب - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن نحو 40 جندياً سورياً قتلوا وجرح 80 آخرون، في هجوم نفذه مسلحون في إدلب.

وقال الجيش الروسي في بيان له: إن نحو 200 مسلح، هاجموا موقعاً للنظام في إدلب، فيما سيطر مقاتلو المعارضة السورية على مواقع سكنية في المدينة، وفق ما نقلت قناة (العربية). 

يتبع..

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