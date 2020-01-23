"الدفاع" الروسية: مقتل نحو 40 جندياً سورياً في هجوم بإدلب
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن نحو 40 جندياً سورياً قتلوا وجرح 80 آخرون، في هجوم نفذه مسلحون في إدلب.
وقال الجيش الروسي في بيان له: إن نحو 200 مسلح، هاجموا موقعاً للنظام في إدلب، فيما سيطر مقاتلو المعارضة السورية على مواقع سكنية في المدينة، وفق ما نقلت قناة (العربية).
يتبع..
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن نحو 40 جندياً سورياً قتلوا وجرح 80 آخرون، في هجوم نفذه مسلحون في إدلب.
وقال الجيش الروسي في بيان له: إن نحو 200 مسلح، هاجموا موقعاً للنظام في إدلب، فيما سيطر مقاتلو المعارضة السورية على مواقع سكنية في المدينة، وفق ما نقلت قناة (العربية).
يتبع..
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