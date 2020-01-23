حقيقة تجميد عضوية "فايز أبو عيطة" من المجلس الثوري لحركة فتح

دورة المجلس الثوري ديسمبر الماضي

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خاص دنيا الوطن

نفت نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، خولة الأزرق، الأنباء التي تحدثت عن أن المجلس الثوري قد اتخذ أي قرار بتجميد عضوية نائب أمير سر المجلس فايز أبو عيطة.



وقالت الأزرق لـ"دنيا الوطن": "ننفي بشدة هذا الخبر، فهو عارٍ عن الصحة، ولا أساس له، والأخ فايز أبو عيطة مُلتزم بمنصبه الحركي".



وأضافت "يحظى الدكتور فايز بثقة عالية، وما نشر شائعات مُغرضة إرضاء لبعض الأجندات التي تُريد النيل من قيادة حركة فتح ومجلسها الثوري، كما أن الأخ فايز حضر دورة المجلس الثوري الأخيرة".



وكان خبر قد انتشر على لسان أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، قال: إن المجلس اتخذ قرارًا بتجميد عضوية فايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح بعد إثبات وجود مخالفات تنظيمية قد اقترفها خلال الفترة الماضية، وهو الخبر الذي خرج قادة فتحاويون لنفيه جملة وتفصيلًا.