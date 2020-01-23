شؤون فلسطينية

قوى الائتلاف الوطني الديمقراطي الفلسطيني تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية

قوى الائتلاف الوطني الديمقراطي الفلسطيني تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية
الائتلاف الوطني الديمقراطي
رام الله - دنيا الوطن
دعت قوى الائتلاف الوطني الديمقراطي الفلسطيني (جبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني)، إلى تصعيد المقاومة الشعبية في كافة الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان لها عقب اجتماعا لها في المقر المركزي لجبهة النضال الشعبي في رام الله ناقشت فيه سبل تصعيد المقاومة الشعبية في مواجهة الإستيطان، والحملة المسعورة من قبل حكومة الاحتلال وكافة الأحزاب اليمينية المتطرفة على الحقوق والسيادة الفلسطينية، والتي كان آخرها التصريحات المستهجنة من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومنافسه الانتخابي غانتس، وكافة الأحزاب اليمينية المتطرفة حول ضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، وفرض السيادة عليها والتي تعتبر الاعتداء على سيادة الشعب الفلسطيني، وسلب حقوقه الوطنية، دعاية انتخابية هامة خصوصا في ظل الدعم اللامحدود من قبل ادارة ترامب الأمريكية لحكومة الاحتلال وبرامجها اليمينة المتطرفة المتنكرة  لكافة الحقوق الوطنية الفلسطينية وكافة قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية .

ودعت قوى الائتلاف الوطني الديمقراطي المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وادارة ترامب شريكة الاحتلال في عدوانها على شعبنا، من أجل الوقف الفوري للاستيطان، ووقف كافة الاعتداءات على الحقوق والسيادة الوطنية الفلسطينية تجنبا لدفع المنطقة الى دوامة من العنف لا تحمد عقباها.

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