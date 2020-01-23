أب يناشد وزيرة الصحة بتبني علاج طفله وتحديد موعد بالمقاصد









رام الله - دنيا الوطنناشد والد الطفل احمد خالد عناد فلاح رئيس الوزراء د. محمد اشتية والدكتورة مي كيلة وزيرة الصحة بالتكفل بعلاج طفله أحمد "10 سنوات، الذي يعاني من خلل وظيفي بعمل الكبد "GsD"، والذي يسبب هبوط السكر وفقر الدم ونقصان المناعة بالاضافة الى مضاعفات فى الجهاز الهضمي.وطالب الوالد فلاح وهو من قرية عورتا بنابلس ويقيم منذ زمن في قطاع غزة، مستشفى المقاصد بالقدس تحديد موعد فوري لاستكمال علاج طفله، مشيرا الى أن التأخير فيه خطر على صحته.وأوضح في رسالته التي وصلت (دنيا الوطن) أن طفله في الوضع الطبيعي يعيش على برنامج غذائي بمعدل وجبة كل اربع ساعات على مدار الاربع والعشرين ساعة، ولكن الآن وبعد المضاعفات الجديدة التى يعاني منها غالبا لايسطيع اخذ الجرعة.وأضاف حتى بعد التخفيض احمد الان يعاني من هبوط حاد في نسبة الدم ناتج عن توسع في الشريان المغذي للكبد والطحال ما تسبب له بنزيف أحيانا من فتحه الشرج، وأيضا هبوط في السكر ناتج عن فقدان الشهية واضطرابات في المعدة وبالتالي نقص حاد بالوزن، مضيفا" ومع العلم نحن في الغالب نضطر ان نركب له محاليل جلكوز لكي نسيطر على نقص السكر."وقال" إنني حصلت على تحويلة ونموذج رقم ١ عاجل بتاريخ 7 /11 وبعد شهر توجهت بنفسي وطلبت من السكرتاريا الطبية التعجيل بالموعد لان الطفل بحاجة ماسة للعلاج وقالت لي سأكتب ملاحظة للطبيب المسؤول، وبعد عشرين يوم عدت لهم ولم يتحدد موعد وطلبت مراجعة الطبيب مسؤول القسم وكانت هناك طبيبة مسؤلة وشرحت لها حالة الطفل ووعدتني ان يكون إسمه مع كشف المواعيد القادم ودون جدوى". وأكمل: لقد اتصلت بهم ولم يحصل طفلي المريض على موعد واخبرتني السكرتيرة بأن الطبيبة طلبت تجديد التقرير الطبي وفعلا قمت فورا بتجديد التقرير 8/1/2020.وأضاف: توجهت بنفسي لمستشفى المقاصد بتاريخ 14/1/2020 وراجعت الطبية مسؤولة القسم واخبرتني بانها لا تستطيع تحمل مسؤولية إحضار الطفل وحسب التقرير من غزة للمقاصد، وبالتالي طلبت تقريرا جديدا يتناسب مع مسؤولياتها وقمت فعلا بعمل تقرير جديد بتاريخ 15/1/2020 ولغاية الآن لم نحصل على موعد.وتساءل :هل يعقل أن ينتظر المريض اكثر من ثلاثة اشهر للحصول على موعد؟.للتواصل: 0567312640