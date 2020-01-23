"التنمية" بغزة تعلن تفاصيل صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة

جانب من صرف المنحة القطرية بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، بأن كشف صرف المنحة القطرية (100 دولار) لشهر 1/2020 يشمل 70 ألف أسرة، من بينها التي لم يصرف لها الشهر الماضي.



وأضافت في بيان نشرته وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، أن أنه يشمل أيضاً كل من استلم لمرة واحدة وعدد أفراد أسرته أربعة فما فوق.



وشددت على أن هذا الكشف لا يشمل الذين يستلمون مساعدات نقدية " شيكات شؤون"، علماً أنه سيتم الصرف يوم الأحد القادم الموافق 26-1-2020 في مراكز البريد بقطاع غزة وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة.



وتابعت: سيتم الإعلان على رابط الفحص بوقت لاحق حيث سيتم رفعه على مواقع وزارة التنمية الاجتماعية.



وأعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، يوم الأحد المقبل.