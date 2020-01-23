شؤون فلسطينية

"الحركي المركزي" للمهن الطبية يُصدر بياناً بشأن حقوق موظفي غزة والتقاعد المالي

"الحركي المركزي" للمهن الطبية يُصدر بياناً بشأن حقوق موظفي غزة والتقاعد المالي
موظفون تابعون للسلطة الفلسطيينة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المكتب الحركي المركزي للمهن الطبية، بياناً "مهماً" بشأن حقوق موظفي غزة، والتقاعد المالي.

وجدد المكتب الحركي، موقفه الرافض لكل الإجراءات التي طالت رواتب الموظفين الشرعيين بالمحافظات الجنوبية منذ شهر 3/2017.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: 

الإخوة والأخوات ... أبناءنا وبناتنا في المهن الطبية
تحية طيبة وبعد

إن المكتب الحركي المركزي للمهن الطبية يبرق لكم أسمى آيات العز والافتخار لوقفتكم النضالية المشرفة في إحياء مهرجان ذكرى الانطلاقة الـ 55 ، وأنتم تؤكدون يوماً بعد يوم أنكم من أبناء حركة فتح المخلصين وممن يحملون في وجدانهم أصالة الانتماء التنظيمي والحرص الفتحاوي النبيل.

فهذا الإحساس المسؤول إذ يجعل المكتب الحركي المركزي للمهن الطبية يكبر لكم بصبركم وجلدكم على ما تعانوه من قهر ومعاناة لاقيتموها على مدار سنوات مضت، من تهميش وإقصاء وتهديد واعتداء من قبل حكومة الأمر الواقع في غزة ومازال الأمر على حاله، وبرغم ذلك بقيتم قابضين على الجمر وآثرتم المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية وكنتم ومازلتم طليعة العمل الصحي في كل الميادين والنوازل التي حلت بشعبنا متمسكين بالعهد الأخلاقي المهني والانتماء الوطني الخالص والالتزام بتعليمات قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وحكوماتنا الشرعية وآخرها دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية.

إخوتنا أخواتنا الشرفاء

لقد عبرنا سابقا ومازلنا عن موقفنا الرافض لكل الإجراءات التي طالت رواتب الموظفين الشرعيين في المحافظات الجنوبية منذ شهر 3/2017 وحتى يومنا هذا .. فالتقاعد المالي غير القانوني وخصومات الرواتب وحجب العلاوات والترقيات وحرمان أبنائنا الخريجين والخريجات من الوظائف وفرص العمل .. لهي قهر على قهر، فهذه أدنى الحقوق المستحقة والتي من المفترض ألّا جدال فيها، ولكن كلنا ثقة بقيادتنا الحكيمة بإعادة تصويب الأمور وحل كافة الاشكاليات القائمة والمتمثلة في:
- إلغاء التقاعد المالي.
- صرف الرواتب كاملة.
- صرف المستحقات من 3/2017 وحتى تاريخه.
- تنفيذ العلاوات والترقيات الموقوفة منذ سنوات.
- توحيد الكادر بين الموظفين في كافة أنحاء الوطن، وكذلك طبيعة العمل.
- الأخذ بالاعتبار خريجينا وخريجاتنا في حصة الوظائف لكل عام.

نؤكد في الوقت نفسه أن الإطار الشرعي والجهة المخولة والوحيدة للتحدث باسم المهن الطبية في المحافظات الجنوبية هو المكتب الحركي المركزي للمهن الطبية، وعلى جميع الأطر ذات العلاقة والتخصص التعامل مع المكتب الحركي المركزي للمهن الطبية فيما يخص كافة القضايا المهنية والتنظيمية.

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