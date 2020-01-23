ظريف: طهران تُرحب بالحوار مع جيرانها في الخليج
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن بلاده ترحب بالحوار مع "جيرانها" في الخليج.
وقال ظريف وفق تغريدة رصدتها (روسيا اليوم): تبقی ايران منفتحة للحوار مع جاراتها، ونعلن عن استعدادنا للمشارکة في أي عمل تکاملي، يصب في مصلحة المنطقة، ونرحّب بأي خطوة تعيد الأمل إلی شعوبها، وتأتي لها بالاستقرار والازدهار.
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن بلاده ترحب بالحوار مع "جيرانها" في الخليج.
وقال ظريف وفق تغريدة رصدتها (روسيا اليوم): تبقی ايران منفتحة للحوار مع جاراتها، ونعلن عن استعدادنا للمشارکة في أي عمل تکاملي، يصب في مصلحة المنطقة، ونرحّب بأي خطوة تعيد الأمل إلی شعوبها، وتأتي لها بالاستقرار والازدهار.
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