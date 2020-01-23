ظريف: طهران تُرحب بالحوار مع جيرانها في الخليج





رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن بلاده ترحب بالحوار مع "جيرانها" في الخليج.وقال ظريف وفق تغريدة رصدتها (روسيا اليوم): تبقی ايران منفتحة للحوار مع جاراتها، ونعلن عن استعدادنا للمشارکة في أي عمل تکاملي، يصب في مصلحة المنطقة، ونرحّب بأي خطوة تعيد الأمل إلی شعوبها، وتأتي لها بالاستقرار والازدهار.