شؤون فلسطينية

الاحتلال يُشدد من إجراءاته العسكرية في القدس

الاحتلال يُشدد من إجراءاته العسكرية في القدس
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات الصباح الأولى، من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة القدس، وبلدتها القديمة.

وقال شهود عيان وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية): إن قوات الاحتلال، أغلقت عدداً من الشوارع والطرقات في البلدة القديمة من القدس، ومنعت المواطنين من الدخول إلى جميع الشوارع المؤدية إلى حائط البراق.

وأضافوا، أن قوات الاحتلال، أغلقت أيضاً عدداً من الطرق في الأحياء المقدسية المحيطة بالبلدة القديمة، وباب العامود، وأعاقت حركة تنقل المواطنين.

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