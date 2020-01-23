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دولي

استطلاع يُظهر عدم القدرة على تشكيل ائتلاف حكومي في إسرائيل بعد الانتخابات المقبلة

استطلاع يُظهر عدم القدرة على تشكيل ائتلاف حكومي في إسرائيل بعد الانتخابات المقبلة
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أظهر استطلاع للرأي العام، نشرته الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عدم قدرة أي من المعسكرين على تشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات القريبة.

وحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد قنطار، ونقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، أنه لو أجريت الانتخابات هذا الأسبوع لحصل معسكر الوسط واليسار والعرب على سبعة وخمسين (57) مقعداً، ومعسكر اليمين على خمسة وخمسين (55) مقعداً، ويسرائيل بيتينو على ثمانية (8) مقاعد.

وهذا يعني أن ليبرمان يحصل على مقعد إضافي على حساب (أزرق أبيض)، بحسب الاستطلاع الذي أجري الأسبوع الماضي.

وجاء توزيع المقاعد كالتالي: أزرق أبيض- 35، الليكود- 31، القائمة المشتركة- 13، العمل جيسر- ميرتس- 9، شاس- 8، يمينا- 8، يهدوت هاتوراه- 8، يسرائيل بيتينو- 8، وحزب عوتسما يهوديت لا يتجاوز نسبة الحسم، وبحسب الاستطلاع، فقد حظي بتأييد 1.9% فقط ممن شملهم الاستطلاع.

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