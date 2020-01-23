مؤشر الفساد العالمي: إسرائيل أكثر فساداً مما كانت عليه سابقاً





رام الله - دنيا الوطنأكدت الإذاعة الإسرائيلية، في خبر نشرته، اليوم الخميس، بناء على معطيات مؤشر الفساد السنوي العالمي، أن إسرائيل، أكثر فساداً مما كانت عليه خلال السنوات الأخيرة.وأشارت الإذاعة إلى أن إسرائيل تدهور وضعها من المرتبة الثامنة والعشرين عام 2016، إلى المرتبة الخامسة والثلاثين العام الماضي.