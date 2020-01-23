تشاووش أوغلو: الاتحاد الأوروبي ابتعد عن قيمه

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية التركية، مولود تشاووش أوغلو: إن الاتحاد الأوروبي، بات منقسماً ومبتعداً عن قيمه.



جاء ذلك، في تغريدة على حسابه في (تويتر)، نقلتها (يني شفق) عقب مشاركته في جلسة بعنوان "نهوض أوروبا" التي انعقدت الأربعاء، على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في بلدة دافوس السويسرية.



ودعا أوغلو، الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن سياسة التهميش والشعبوية والوقائية، والعودة إلى قيم الديمقراطية والسوق الحرة والتعددية الثقافية.



وعقب الانتهاء من جلسة نهوض أوروبا، شارك وزير الخارجية التركي في جلسة أخرى بعنوان "الحوار الدبلوماسي في سوريا".



وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، فإن أوغلو، سرد للمشاركين مساعي تركيا لإحلال التهدئة في إدلب، وأعمال لجنة صياغة الدستور في سوريا، والعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم.



وانطلقت أعمال دافوس، الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 3 آلاف شخصية، تحت عنوان "من أجل عالم متماسك ومستدام".



و"منتدى دافوس" مؤسسة دولية غير حكومية وغير ربحية، اشتهرت بالملتقى السنوي الذي تنظمه في كانون الثاني/ يناير من كل عام ببلدة دافوس في سويسرا، ويجمع نخبة من رجال وسيدات أعمال وسياسيين وأكاديميين؛ للتباحث بشأن التحديات الاقتصادية والسياسية، التي تواجه العالم، وسبل حلها.