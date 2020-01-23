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وزير خارجية السعودية: منفتحون على المحادثات مع إيران بشرط

وزير خارجية السعودية: منفتحون على المحادثات مع إيران بشرط
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية السعودية، فيصل بن فرحان، الأربعاء: إن المملكة منفتحة على إجراء محادثات مع إيران، في حال أقرت طهران، بأنه لا يمكنها دعم أجندتها الإقليمية من خلال العنف.

وأشار بن فرحان، وفق (يني شفق) إلى أنه على طهران أن تتقبل أنها لن تصل إلى أهدافها الإقليمية من خلال اللجوء إلى العنف، وهذا قد يكون شرطاً أولياً من أجل الحوار الثنائي بين البلدين.

وتابع: "نحن مستعدون للتفاوض مع إيران، إلا أن هذا بيد إيران بشكل كامل"، معرباً عن سعادته بتجنب المنطقة أي تصعيد مع إيران.

وفي وقت سابق الأربعاء، نقل إعلام روسي عن محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، قوله: إنه ينبغي على طهران والرياض، أن يعملا معاً لحل المشكلات.

وشدد واعظي، على أن علاقات إيران مع السعودية، ينبغي ألا تصبح مثل علاقات إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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