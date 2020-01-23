"العلاقات الدولية" يبحث آفاق التعاون مع مركز الميزان لحقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطنزار وفد من "مجلس العلاقات الدولية- فلسطين" مقر مركز الميزان لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء؛ لبحث آفاق التعاون بين الطرفين.وضم الوفد الدكتور باسم نعيم، رئيس المجلس، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وكان في استقبالهم مدير مركز الميزان، الأستاذ عصام يونس.وبدأ نعيم، اللقاء بالتعريف بالمجلس وأنشطته وأقسامه؛ متطرقًا في حديثه إلى أن الزيارة، تأتي في إطار خطة المجلس للتواصل مع المؤسسات الحقوقية والتعاون معها.من جانبه، شكر يونس الوفد على زيارته، وعلى اهتمام المجلس بمجال العلاقات الدولية، متطرقًا في حديثه إلى بعض أنشطة المؤسسة.ونوه نعيم إلى حالة الإحباط التي يعاني منها الشعب الفلسطيني نتيجة استمرار الحصار، وغياب آفاق الحلول، وعجز المجتمع الدولي عن معالجة حالة حقوق الإنسان في فلسطين، مؤكدًا أن هذه الحالة، قد تُولد جيلًا ذي خيارات محدودة، ويكون من الصعب التفاهم معه، وهذا يشكل تحديًا للمجتمع الدولي.من جانبه، أشار يونس إلى تعرض المؤسسات الفلسطينية لمضايقات في مجال التمويل، كان آخرها من الاتحاد الأوروبي، الذي وضع شروطًا لتمويل المؤسسات، منوهًا خلال اللقاء إلى أهمية قرار محكمة الجنايات الدولية، بفتح تحقيق في الأراضي الفلسطينية، وهو ما سيفتح الباب لمؤسسات حقوق الإنسان لفضح انتهاكات الاحتلال.