"العربية الفلسطينية": هناك نهضة في العمل التنظيمي









رام الله - دنيا الوطنأكد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، أن العمل التنظيمي، يشهد تطوراً ملحوظاً من خلال المشاركات والفعاليات، مرجعاً ذلك إلى جهود الأعضاء، التي يبذلونها لتطوير العمل، ورفع شأن الجبهة.جاء ذلك، خلال اجتماع قيادة الوسطى للجبهة، صباح اليوم بمقرها، بحضور تغريد المدلل، مسؤولة اتحاد لجان كفاح المرأة في ساحة غزة.وتطرق في كلمته إلى الوضع التنظيمي في مختلف المناطق، مبيناً أن هناك اجتماعات دورية للمنظمات القاعدية، وعلى مستوى الكوادر، مضيفاً: " الجبهة تشارك في كل الفعاليات والأنشطة على مستوى القطاع"، مشيداً بالعمل التنظيمي بالمحافظة الوسطى، مشيراً إلى الوضع السياسي، داعياً إلى إنهاء الانقسام.وكان سليم البرديني، الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، والمتواجد في مدينة رام الله، قد تحدث بإسهاب عن الوضع السياسي في اتصال هاتفي، مستعرضاً المستجدات على الساحة الفلسطينية، مؤكداً متابعته لأنشطة المناطق في المحافظات الجنوبية، داعياً إلى الاستمرار بالنفس الجبهوي.من جهتها، تحدثت المدلل، قائلة: "وضع المرأة في الجبهة جيد جداً"، كاشفةً النقاب عن " الجبهة ثاني فصيل بعد حركة فتح في الاتحاد العام الفلسطيني للمرأة"، مبينةً أن العمل النسوي للجبهة يشهد نهضة في إطار العمل التنظيمي على مستوى ساحة غزة، مشيدةً بجهود فوزية الحويحي، مسؤولة المنظمات الجماهيرية في قطاع غزة، وعضو المكتب السياسي للجبهة، المبذولة لرفع مستوى العمل التنظيمي للمرأة داخل الجبهة في كافة المحافل، ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، والاتحاد العام.بدوره، رحب محمد أبو عريبان، أمين سر المحافظة الوسطى، بالحضور، مشيداً بالوضع التنظيمي الجبهوي في الوسطى، معرباً عن شكره لقيادة التنظيم في القطاع على متابعة ذلك، مؤكداً أن ذلك يعكس حرص قيادتنا على نهوض الأعضاء بجبهتهم"، مبيناً أن زيارة عاشور، وحضوره اجتماعاً دورياً لقيادة الوسطى، يرفع من المعنويات، ويحث على الاستمرار على نهج الشهيد جميل شحادة، الأمين العام الأسبق، بتقدم الجبهة العربية الفلسطينية، وازدهارها.واستمع أمين سر ساحة غزة، إلى مداخلات الأعضاء في قيادة الوسطى، كل باسمه ولقبه في نهاية الاجتماع.