أردوغان وترودو يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

أردوغان وترودو يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية

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رام الله - دنيا الوطن

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية.



وبحسب مصادر في الرئاسة التركية نقلتها (يني شفق) التركية، فإن مكالمة هاتفية جرت بين أردوغان وترودو، مساء الأربعاء.



وجرى خلال المكالمة تناول العلاقات الثنائية بين تركيا وكندا، إلى جانب القضايا الإقليمية.