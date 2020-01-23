البرغوثي لـ"وفد أسترالي": الرواية الإسرائيلية قائمة على تزييف الحقائق وتغيير التاريخ

الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي

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رام الله - دنيا الوطن

شرح د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، لوفد من أعضاء البرلمانات المحلية الأسترالية، ضم مختلف الأحزاب الأسترالية، طبيعة نظام الاحتلال والفصل والتمييز العنصري (الأبرتهايد) الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني.



وفند البرغوثي، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الرواية الإسرائيلية والمزاعم التي تحاول تسويقها للعالم، والقائمة على تزييف الحقائق وتغيير التاريخ، وأوضح الرواية الفلسطينية، القائمة على الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني.



واستعرض الأمين العام للمبادرة الوطنية، الممارسات الإسرائيلية والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة المحاصر، وخاصة القمع الوحشي لفعاليات وأنشطة المقاومة الشعبية.



ودعا البرغوثي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، والانضمام إلى حركة المقاطعة، وفرض العقوبات على إسرائيل، وأجاب على أسئلة أعضاء الوفد.