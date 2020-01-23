دولي

قتلى وجرحى بإطلاق نار في سياتل الأميركية

قتلى وجرحى بإطلاق نار في سياتل الأميركية
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
قتل شخص على الأقل، وأصيب ست آخرون، في حادثة إطلاق نار وسط مدينة سياتل الأميركية.

وقالت الشرطة في مدينة سياتل، على موقعها في (تويتر) وفق ما نقلته (روسيا اليوم)، اليوم الخميس: "باشرنا التحقيق بعد إصابة ستة أشخاص في حادث إطلاق نار وسقوط قتيل"، مضيفة أن المشتبه به لاذ بالفرار من المكان، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وقالت: إن الحادث وقع في ساعة ذروة المرور المسائية، ونقلت عن شاهد قوله: إنه سمع إطلاق نار، ورأى عشرات الأشخاص يركضون بحثا عن ساتر يحميهم من الرصاص، وسط حالة من الذعر التام.

من جهتها، قالت متحدثة باسم مركز هاربورفيو الطبي في المدينة، إنه تم نقل سبع ضحايا إلى قسم الطوارئ بالمستشفى.

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