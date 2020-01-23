الاحتلال يعتقل شابين من طوباس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من مدينة طوباس.



وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس محمود صوافطة وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حامد جواد حامد دراغمة، ومحمد حسين يوسف دراغمة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في المدينة.











رام الله - دنيا الوطن