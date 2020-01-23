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شؤون فلسطينية

حملة وطنية تُناشد اشتية لإيجاد جهات مانحة لتغطية قروض الموظفين بغزة

حملة وطنية تُناشد اشتية لإيجاد جهات مانحة لتغطية قروض الموظفين بغزة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ناشد د. وليد القدوة، رئيس الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الإقراض، رئيس وزراء فلسطين، محمد اشتية،  بضرورة إيجاد جهات مانحة علي المستويين العربي والدولي؛ لتغطيه قروض الموظفين في محافظات غزة لدي البنوك ومؤسسات الإقراض.

وأوضح القدوة، أن هذه الخطوة المهمة والاستراتيجية من شأنها تعزيز فرص فوز حركة فتح في الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل مريح، لأن الموظفين وأفراد أسرهم وأصدقاءهم يصلون إلى 700 ألف نسمة.

وأضاف القدوة: أن نجاح اشتية في هذه المهمة، سيعزز مكانة الحكومة في أوساط الجماهير الفتحاوية، التي خرجت بمئات الآلاف في المهرجان الجماهيري، الذي نظمته الحركة في ذكري انطلاقتها الخامسة والخمسين.

وأشار القدوة إلى أن موظفي السلطة الوطنية في محافظات غزة، تعرضوا لظلم تاريخي، بسبب تدني نسبة صرف رواتبهم، ووقف الترقيات والعلاوات، منذ ثماني سنوات، وهذا أدي إلى عدم قدرة الموظفين علي دفع الرسوم الدراسية لأبنائهم في الجامعات الفلسطينية، وتعرضهم للملاحقات القضائية بشكل مهين لكرامتهم وإنسانيتهم.

وقال: إن الموظفين لهم مستحقات كبيرة جداً نتيجة استقطاع جزء من رواتبهم، ونتيجة وقف العلاوات والترقيات، لذلك يعتبر إيجاد جهات مانحة لتغطية قروض الموظفين بغزة، واجب وطني وإنساني وأخلاقي.

وأشار القدوة إلى أن نجاح اشتية في هذا الموضوع المهم والحيوي، سيحوله إلي بطل قومي لدي الجماهير الفلسطينية المنتمية لحركة فتح في محافظات غزة.

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