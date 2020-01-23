اشتية يبحث مع "المنتدى الاقتصادي" خلق فرص عمل

رئيس الوزراء اشتية مع رئيس المنتدى الاقتصادي

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رام الله - دنيا الوطن

بحث رئيس الوزراء، محمد اشتية، مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغ بريندي، إمكانيات استفادة فلسطين من مبادرات اقتصادية يعمل عليها المنتدى، لا سيما في مجالي خلق فرص العمل، وزيادة المساحات الخضراء، كما أطلعه على خطط الحكومة؛ لتمكين الشباب والنساء، وتوفير فرص العمل.



جاء ذلك اليوم الخميس، على هامش فعاليات الدورة الـ 50 للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وبحث الطرفان الفرص التي أتاحتها مشاركة فلسطين في أعمال المنتدى لهذا العام، من فتح قنوات تواصل مع القطاع الخاص والعام من مختلف دول العالم، باتجاه تعزيز العلاقات التجارية مع فلسطين، ودعم برامج تُعنى بتشغيل الشباب.



من جانب آخر، بحث اشتية مع رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية، وتابعا نتائج اللقاءات الوزارية الأخيرة، والعمل المشترك بين البلدين.