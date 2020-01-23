الطقس: أجواء غائمة وشديدة البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة

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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 9-5 7-3 9-2 بيت لحم 9-5 7-3 9-2 رام الله والبيرة 8-4 6-2 8-1 طولكرم 14-9 12-6 14-6 نابلس 11-6 9-4 11-3 قلقيلية 14-9 12-6 14-6 جنين 14-8 12-5 14-5 سلفيت 9-5 7-3 9-2 طوباس 14-8 12-5 14-5 روابي 11-6 9-4 11-3 الخليل 7-4 5-2 7-1 غزه 15-10 13-7 15-7 أريحا 18-9 16-7 16-7 خانيونس 15-10 13-7 15-7 الأغوارالشمالية 16-7 14-5 14-5 رفح 14-9 12-6 14-6

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق نهاراً وخلال ساعات المساء والليل تتأثر المنطقة بمنخفض جوي وتسقط امطار متفرقة مساء تشتد خلال ساعات الليل، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا و البحر مائجاً.يوم الجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، تضعف فرصة هطول الأمطار في ساعات المساء، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً.يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئيا إلى صافٍ ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:1- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.2 شدة سرعة الرياح.3- خطر التزحلق على الطرقات. 4- تدني مدى الرؤيا الافقية. 5 - تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الليل المتأخرة من يوم الجمعة و ساعات الصباح الباكر يومي السبت والأحد.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي