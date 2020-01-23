عاجل

  • مؤشر الفساد العالمي: إسرائيل أكثر فسادا مما كانت عليه خلال السنوات السابقة

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس لـ"ماكرون": نتطلع لاعتراف فرنسا بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس

الرئيس عباس لـ"ماكرون": نتطلع لاعتراف فرنسا بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس
الرئيس عباس يستقبل نظيره الفرنسي في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، والوفد المرافق له.

وعقد الرئيس، ونظيره الفرنسي، جلسة مباحثات تناولت آخر مستجدات الأوضاع على صعيد العملية السياسية وقضايا المنطقة، تلاها اجتماع ثنائي منفرد بين الرئيسين.

وأعرب الرئيس عباس، عن شكره للرئيس الفرنسي على مواقف بلاده الداعمة لإحلال السلام، وفق حل الدولتين، وقرارات الشرعية والقانون الدولي، وفق ما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأكد الرئيس، أهمية الدور الفرنسي والأوروبي؛ لإنقاذ العملية السياسية من المأزق الذي وصلت إليه، جراء التعنت الإسرائيلي، خاصة بعد مواقف الإدارة الأميركية المنحازة لصالح الاحتلال، ما أفقدها دورها كوسيط وحيد للعملية السياسية.

وقال: "نتطلع لاعتراف دول أوروبا التي تؤمن بحل الدولتين، واعتراف فرنسا بدولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كمخرج حقيقي لإنقاذ حل الدولتين المدعوم فرنسياً وأوروبياً، ويعطي الأمل لشعبنا بإمكانية تحقيق السلام والاستقرار".

وأضاف الرئيس: "نحن جادون في السعي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها داخل مدينة القدس المحتلة، متطلعين لدور فرنسي وأوروبي ضاغط على الحكومة الإسرائيلية؛ للسماح بمشاركة أبناء شعبنا المقدسي في هذه الانتخابات، التي نأمل أن تجرى في أقرب وقت ممكن".

وثمن الرئيس عباس مواقف فرنسا الداعمة لفلسطين في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك استمرار فرنسا في تقديم الدعم لـ (أونروا) وبناء مؤسسات دولة فلسطين، مؤكداً حرص دولة فلسطين على تعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين الجانبين؛ لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

بدوره، جدد الرئيس الفرنسي، التأكيد على موقف بلاده الداعم للعملية السياسية، وفق حل الدولتين؛ للوصول إلى السلام في المنطقة.

وأشار الرئيس ماكرون إلى استمرار بلاده في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني؛ لبناء مؤسساته واقتصاده، وتعزيز العلاقات والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أخبار ذات صلة

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: هناك نهضة في العمل التنظيمي

"العربية الفلسطينية": هناك نهضة في العمل التنظيمي

البرغوثي لـ&#34;وفد أسترالي&#34;: الرواية الإسرائيلية قائمة على تزييف الحقائق وتغيير التاريخ

البرغوثي لـ"وفد أسترالي": الرواية الإسرائيلية قائمة على تزييف الحقائق وتغيير التاريخ

الاحتلال يعتقل شابين من طوباس

الاحتلال يعتقل شابين من طوباس

حملة وطنية تُناشد اشتية لإيجاد جهات مانحة لتغطية قروض الموظفين بغزة

حملة وطنية تُناشد اشتية لإيجاد جهات مانحة لتغطية قروض الموظفين بغزة

اشتية يبحث مع &#34;المنتدى الاقتصادي&#34; خلق فرص عمل

اشتية يبحث مع "المنتدى الاقتصادي" خلق فرص عمل

تعرّف على أسعار صرف العملات لليوم الخميس

تعرّف على أسعار صرف العملات لليوم الخميس

الطقس: أجواء غائمة وشديدة البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة

الطقس: أجواء غائمة وشديدة البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة

شاهد: الاحتلال ينشر لحظة قتله لثلاثة أطفال شرقي القطاع ويكشف التفاصيل

شاهد: الاحتلال ينشر لحظة قتله لثلاثة أطفال شرقي القطاع ويكشف التفاصيل

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: هناك نهضة في العمل التنظيمي

"العربية الفلسطينية": هناك نهضة في العمل التنظيمي

الاحتلال يعتقل شابين من طوباس

الاحتلال يعتقل شابين من طوباس

حملة وطنية تُناشد اشتية لإيجاد جهات مانحة لتغطية قروض الموظفين بغزة

حملة وطنية تُناشد اشتية لإيجاد جهات مانحة لتغطية قروض الموظفين بغزة

أبو هولي: تأمين الحياة الكريمة لمجتمع اللاجئين لا يتعارض مع القرار 194

أبو هولي: تأمين الحياة الكريمة لمجتمع اللاجئين لا يتعارض مع القرار 194

كاشفاً أسماءهم.. مركز حماية يُوضح ملابسات استهداف الاحتلال لثلاثة أطفال شرقي القطاع

كاشفاً أسماءهم.. مركز حماية يُوضح ملابسات استهداف الاحتلال لثلاثة أطفال شرقي القطاع

اشتية يدعو بروكسل وبيرن للإسراع بالاعتراف بفلسطين لمواجهة التهديد بالضم

اشتية يدعو بروكسل وبيرن للإسراع بالاعتراف بفلسطين لمواجهة التهديد بالضم

تضارب الأنباء حول تأجيل زيارة ماكرون لرام الله

تضارب الأنباء حول تأجيل زيارة ماكرون لرام الله

أنباء عن نية إسرائيل تسليم كنيسة الكسندر نيفسكي في القدس لروسيا

أنباء عن نية إسرائيل تسليم كنيسة الكسندر نيفسكي في القدس لروسيا

منوعات

نانسي ابنة رانيا يوسف تقتحم عالم الفن بهذا العمل

نانسي ابنة رانيا يوسف تقتحم عالم الفن بهذا العمل

وفاة الكوميدي البريطاني تيري جونز نجم ماونتي بايتون عن 77 عاما

وفاة الكوميدي البريطاني تيري جونز نجم ماونتي بايتون عن 77 عاما

حلا الترك بفستان جريء يٌثير الجدل

حلا الترك بفستان جريء يٌثير الجدل

باميلا أندرسون تدخل القفص الذهبي للمرة الخامسة‎

باميلا أندرسون تدخل القفص الذهبي للمرة الخامسة‎

هالة سرحان تنشر أول صورة لشقيقتها التوأم

هالة سرحان تنشر أول صورة لشقيقتها التوأم

نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها الـ75 بتورتة ضد الحسد

نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها الـ75 بتورتة ضد الحسد

بسبب مايوه زوجته.. إعلامية كويتية تشن هجوما على محمود العسيلي

بسبب مايوه زوجته.. إعلامية كويتية تشن هجوما على محمود العسيلي

آمال ماهر تظهر بملامح جديدة ومفاجئة بعد غياب

آمال ماهر تظهر بملامح جديدة ومفاجئة بعد غياب

يعقوب الفرحان يروي كيف بدأت قصة حبه لزوجته ليلى اسكندر

يعقوب الفرحان يروي كيف بدأت قصة حبه لزوجته ليلى اسكندر

الفنان يوسف فوزي يثير تعاطف المصريين بعد ظهوره الصادم

الفنان يوسف فوزي يثير تعاطف المصريين بعد ظهوره الصادم

عربي

رئيس العراق: 600 متظاهر قتلوا بسبب &#34;خارجين عن القانون&#34;

رئيس العراق: 600 متظاهر قتلوا بسبب "خارجين عن القانون"

تلفزيون: السعودية تطلب من أمريكا رفع السودان من قائمة الإرهاب

تلفزيون: السعودية تطلب من أمريكا رفع السودان من قائمة الإرهاب

مقتل 29 في هجوم بمنطقة حدودية متنازع عليها في جنوب السودان

مقتل 29 في هجوم بمنطقة حدودية متنازع عليها في جنوب السودان

الجزائر تستضيف اجتماعاً لوزراء خارجية دول الجوار الليبي الخميس

الجزائر تستضيف اجتماعاً لوزراء خارجية دول الجوار الليبي الخميس