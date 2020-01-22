شاهد: الكشف عن مشروع إسرائيلي سري قد يسبب كارثة بالبحر الميت

رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، النقاب عن مشروع إسرائيلي "سري" قد يسبب كارثة بالقرب من البحر الميت، مشيرةً إلى أنه تم الكشف عن مشروع إسرائيلي "سري" قد يسبب كارثة بالقرب من البحر الميت، فضلاً عن الكشف عن نهر/مجرى مائي سري بالقرب من البحر الميت، شرق إسرائيل، محاطا بصخور على ارتفاعات متفاوتة.وأوضحت القناة، أن النهر أو المجرى المائي يقع في منطقة أعمال لـ"شركة البحر الميت"، الإسرائيلية، بالقرب من مدينة أريحا الفلسطينية، ولهذا يجري التعتيم عليه، في ظل وجود مخاوف من تضرر المنطقة بيئيا، وعدم معرفة المنظمات البيئية الإسرائيلية بوجوده.ونقلت القناة عن لسان المنظمات البيئية عدم معرفتها بما يسمى بـ "النهر السري" الذي يقع في مدينة أريحا بالقرب من البحر الميت، رغم نشرها فيديو للنهر الذي يمتد لـ10 كم.وأضافت القناة، أن النهر السري يقع في منطقة امتياز شركة "البحر الميت" الإسرائيلية، ولهذا السبب جرى التعتيم عليه، وبأن هناك مخاطر محدقة به، رغم أن المنظمات البيئية الإسرائيلية لا تعرف بوجود هذا النهر، إذ تنفي معرفتها أو صلتها بالنهر نفسه.ونقلت القناة على لسان ليئور إينمار، المتخصص في علم الجيولوجيا، أن المنطقة تشبه "وادي غراند كانيون" الشهير في الولايات المتحدة من ناحية التضاريس والشكل، كما أن المنطقة التي يسير فيها النهر تحتوي على ألغام مزروعة منذ سنوات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.وشددت القناة على عدم الاقتراب من تلك المناطق خشية انفجار الألغام، بحسب تحذيرات أو بيانات صادرة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية.