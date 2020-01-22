شؤون فلسطينية

شاهد: الكشف عن مشروع إسرائيلي سري قد يسبب كارثة بالبحر الميت

شاهد: الكشف عن مشروع إسرائيلي سري قد يسبب كارثة بالبحر الميت
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، النقاب عن مشروع إسرائيلي "سري" قد يسبب كارثة بالقرب من البحر الميت، مشيرةً إلى أنه تم الكشف عن مشروع إسرائيلي "سري" قد يسبب كارثة بالقرب من البحر الميت، فضلاً عن الكشف عن نهر/مجرى مائي سري بالقرب من البحر الميت، شرق إسرائيل، محاطا بصخور على ارتفاعات متفاوتة.

وأوضحت القناة، أن النهر أو المجرى المائي يقع في منطقة أعمال لـ"شركة البحر الميت"، الإسرائيلية، بالقرب من مدينة أريحا الفلسطينية، ولهذا يجري التعتيم عليه، في ظل وجود مخاوف من تضرر المنطقة بيئيا، وعدم معرفة المنظمات البيئية الإسرائيلية بوجوده.

ونقلت القناة عن لسان المنظمات البيئية عدم معرفتها بما يسمى بـ "النهر السري" الذي يقع في مدينة أريحا بالقرب من البحر الميت، رغم نشرها فيديو للنهر الذي يمتد لـ10 كم. 

وأضافت القناة، أن النهر السري يقع في منطقة امتياز شركة "البحر الميت" الإسرائيلية، ولهذا السبب جرى التعتيم عليه، وبأن هناك مخاطر محدقة به، رغم أن المنظمات البيئية الإسرائيلية لا تعرف بوجود هذا النهر، إذ تنفي معرفتها أو صلتها بالنهر نفسه.

ونقلت القناة على لسان ليئور إينمار، المتخصص في علم الجيولوجيا، أن المنطقة تشبه "وادي غراند كانيون" الشهير في الولايات المتحدة من ناحية التضاريس والشكل، كما أن المنطقة التي يسير فيها النهر تحتوي على ألغام مزروعة منذ سنوات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وشددت القناة على عدم الاقتراب من تلك المناطق خشية انفجار الألغام، بحسب تحذيرات أو بيانات صادرة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية.

 

أخبار ذات صلة

شاهد: الاحتلال ينشر لحظة قتله لثلاثة أطفال شرق القطاع ويكشف التفاصيل

شاهد: الاحتلال ينشر لحظة قتله لثلاثة أطفال شرق القطاع ويكشف التفاصيل

أبو هولي: تأمين الحياة الكريمة لمجتمع اللاجئين لا يتعارض مع القرار 194

أبو هولي: تأمين الحياة الكريمة لمجتمع اللاجئين لا يتعارض مع القرار 194

الرئيس عباس يُجدد التأكيد على التزامه بإجراء الإنتخابات في أقرب فرصة ممكنة

الرئيس عباس يُجدد التأكيد على التزامه بإجراء الإنتخابات في أقرب فرصة ممكنة

كاشفاً أسماءهم.. مركز حماية يُوضح ملابسات استهداف الاحتلال لثلاثة أطفال شرقي القطاع

كاشفاً أسماءهم.. مركز حماية يُوضح ملابسات استهداف الاحتلال لثلاثة أطفال شرقي القطاع

اشتية يدعو بروكسل وبيرن للإسراع بالاعتراف بفلسطين لمواجهة التهديد بالضم

اشتية يدعو بروكسل وبيرن للإسراع بالاعتراف بفلسطين لمواجهة التهديد بالضم

تضارب الأنباء حول تأجيل زيارة ماكرون لرام الله

تضارب الأنباء حول تأجيل زيارة ماكرون لرام الله

أنباء عن نية إسرائيل تسليم كنيسة الكسندر نيفسكي في القدس لروسيا

أنباء عن نية إسرائيل تسليم كنيسة الكسندر نيفسكي في القدس لروسيا

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أراض جنوب نابلس

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أراض جنوب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

أبو هولي: تأمين الحياة الكريمة لمجتمع اللاجئين لا يتعارض مع القرار 194

أبو هولي: تأمين الحياة الكريمة لمجتمع اللاجئين لا يتعارض مع القرار 194

اشتية يدعو بروكسل وبيرن للإسراع بالاعتراف بفلسطين لمواجهة التهديد بالضم

اشتية يدعو بروكسل وبيرن للإسراع بالاعتراف بفلسطين لمواجهة التهديد بالضم

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أراض جنوب نابلس

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أراض جنوب نابلس

صور: الدفاع المدني يُجلي إصابتين في حادث انقلاب مركبة بجنين

صور: الدفاع المدني يُجلي إصابتين في حادث انقلاب مركبة بجنين

السجن عشر سنوات لمدان بتهمة زراعة المخدرات في نابلس

السجن عشر سنوات لمدان بتهمة زراعة المخدرات في نابلس

محكمة جرائم الفساد تدين موظفاً عاماً بتهمة الاستثمار الوظيفي والاختلاس

محكمة جرائم الفساد تدين موظفاً عاماً بتهمة الاستثمار الوظيفي والاختلاس

خريجات السمع والنطق من جامعة النجاح يحققن نسبة نجاح 86% بامتحان المزاولة

خريجات السمع والنطق من جامعة النجاح يحققن نسبة نجاح 86% بامتحان المزاولة

براك: سنعمل بكل قوة لحماية حقوق المواطنين الصحية والطبية

براك: سنعمل بكل قوة لحماية حقوق المواطنين الصحية والطبية

منوعات

حلا الترك بفستان جريء يٌثير الجدل

حلا الترك بفستان جريء يٌثير الجدل

باميلا أندرسون تدخل القفص الذهبي للمرة الخامسة‎

باميلا أندرسون تدخل القفص الذهبي للمرة الخامسة‎

هالة سرحان تنشر أول صورة لشقيقتها التوأم

هالة سرحان تنشر أول صورة لشقيقتها التوأم

نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها الـ75 بتورتة ضد الحسد

نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها الـ75 بتورتة ضد الحسد

بسبب مايوه زوجته.. إعلامية كويتية تشن هجوما على محمود العسيلي

بسبب مايوه زوجته.. إعلامية كويتية تشن هجوما على محمود العسيلي

آمال ماهر تظهر بملامح جديدة ومفاجئة بعد غياب

آمال ماهر تظهر بملامح جديدة ومفاجئة بعد غياب

يعقوب الفرحان يروي كيف بدأت قصة حبه لزوجته ليلى اسكندر

يعقوب الفرحان يروي كيف بدأت قصة حبه لزوجته ليلى اسكندر

الفنان يوسف فوزي يثير تعاطف المصريين بعد ظهوره الصادم

الفنان يوسف فوزي يثير تعاطف المصريين بعد ظهوره الصادم

خالد نبوي يتعرض لأزمة قلبية

خالد نبوي يتعرض لأزمة قلبية

القضاء الفرنسي يفاجئ سعد لمجرد بقرار جديد

القضاء الفرنسي يفاجئ سعد لمجرد بقرار جديد

عربي

تلفزيون: السعودية تطلب من أمريكا رفع السودان من قائمة الإرهاب

تلفزيون: السعودية تطلب من أمريكا رفع السودان من قائمة الإرهاب

مقتل 29 في هجوم بمنطقة حدودية متنازع عليها في جنوب السودان

مقتل 29 في هجوم بمنطقة حدودية متنازع عليها في جنوب السودان

الجزائر تستضيف اجتماعاً لوزراء خارجية دول الجوار الليبي الخميس

الجزائر تستضيف اجتماعاً لوزراء خارجية دول الجوار الليبي الخميس

&#34;الجيش الوطني الليبي&#34; يُعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة

"الجيش الوطني الليبي" يُعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة